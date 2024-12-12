Manisa'da Üç Katlı Binanın Son Katında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Manisa'da Üç Katlı Binanın Son Katında Yangın Çıktı

Manisa\'da Üç Katlı Binanın Son Katında Yangın Çıktı

Salihli ilçesinde bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat içinde söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadığı, dairenin ise büyük oranda hasar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

12.12.2024 18:41  Güncelleme: 18:43
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, üç katlı bir binanın son katındaki dairede yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından alt katlara sıçramadan 1 saatte söndürülürken, daire de büyük oranda hasar meydana geldi.

Gaziler Mahallesi, 543 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın son katındaki Coşkun Karademir'e ait dairede, bugün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın korkuttu. Alevleri ve dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahale etti. Alevler, 1 saatlik çaba sonucu alt katlara sıçramadan söndürüldü. Ölen ve yaralanan olmazken, yangın çıktığı dairede büyük oranda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ, (Manisa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Üç Katlı Binanın Son Katında Yangın Çıktı - Son Dakika

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