Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Toplu Ulaşım Esnafını Dinledi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, toplu ulaşım esnafının talep ve önerilerini dinledi. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin halkın ve esnafın refahı için kullanıldığını belirten Dutlulu, "Ulaşım esnafına aktardığımız tutar aylık 100 milyon, yıllık ise 1,2 milyar liraya ulaştı. 24 milyarlık belediye bütçemizin yüzde 5'ini sadece sizlere ayırdık" dedi.

Dutlulu'nun toplu ulaşım esnafıyla bir araya geldiği buluşma, Saruhanlı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Programda CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara ile şehir içi taşıma yapan kooperatiflerin temsilcileri yer aldı.

Ulaşım kooperatif başkanıyla sorunları konuştuklarını belirten Dutlulu, "Onlar dertlerini anlatıyordu. Biz de bize gelen sıkıntıları anlatıyorduk. Ferdi Başkan daha aday olmadan önce, biz Ferdi Başkan ile de bu konuları konuştuk. O zamanlardan çalışmaya başlandı. Güzel de bir ekip kurarak belediye başkanı seçilir seçilmez ilk düzeltmeye çalıştığı işlerden bir tanesi oldu" dedi.

"Araç bakım ve klima kullanımına özen göstermenizi rica ediyorum"

Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini halkın ve esnafın refahı için kullandığını belirten Dutlulu, "Ulaşım esnafına aktardığımız tutar aylık 100 milyon, yıllık ise 1,2 milyar liraya ulaştı. 24 milyarlık belediye bütçemizin yüzde 5'ini sadece sizlere ayırdık. Bu desteği verirken tek gayemiz vatandaşımızın mutluluğu. Halkımızın modern araçlarda, güler yüzlü şoförlerden hizmet almasını istiyoruz. Maddi imkanlar iyileşti; artık şoför eğitimlerine, araç bakımlarına ve klima kullanımına daha çok özen göstermenizi rica ediyorum" diye konuştu.

Ekonomik şartlar ve yüksek faiz oranları nedeniyle araç yenileme takvimini revize ettiklerini belirten Dutlulu, "Normalde araçları hemen değiştirmek istiyorduk ancak yüksek faizler buna engel oldu. Biz de bu bütçeyi yeni hatlar açmaya ve kendi otobüs filomuzu çoğaltmaya ayırdık. Önümüzdeki yıl faizlerin düşmesiyle birlikte özel kredi anlaşmaları ve belediye finansman desteğiyle araçları peyderpey yenileyeceğiz. Biz sizin yanınızdayız, sizden de tek ricamız Manisa halkına hak ettiği kaliteli hizmeti sunmanızdır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de ulaşım esnafının yüzünün güldüğü tek il Manisa"

Özel halk otobüslerinin kamuya hizmet ettiğini ve belediyelerin direktifleri doğrultusunda çalıştığını kaydeden Beker ise "Rabbim mekanını cennet etsin. Ferdi Başkanı ben aramıştım. Bu konuyla ilgili kendisiyle görüşmüştüm. 'Biz çözeceğiz, çalışıyoruz' demişti. Çözmüş. Başkanım da aynen devam ettiriyor. Türkiye'de ulaşım esnafının yüzünün güldüğü tek il Manisa. Bunda emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Cıllı da göreve geldiklerinde ilk olarak şoför esnafına kulak verdiklerini belirtti. Cıllı, "Ana arterlerin asfaltlanması noktasında Besim Başkanımıza gittik, bizi geri çevirmedi. Kendi sorumluluk sahamızdaki yerleri biz, Büyükşehir sorumluluğundaki yerleri de Başkanımız asfaltlıyor. Sonuçta Saruhanlı ve şoför esnafımız kazanıyor. Kendisine destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Özgür Özel'in selamlarını iletti

Özalper ise toplu ulaşım esnafı ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlarını ileten Özalper, esnafın sorunlarını dinlemek için her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Toplantıda söz alan Kara da Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı desteklerden bahsetti. Sistemin temellerinin merhum Ferdi Zeyrek döneminde atıldığını ve Dutlulu ile kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Kara, "Bugün Manisa'daki bu hizmet ve destek seviyesi Türkiye'nin hiçbir yerinde yok" dedi.