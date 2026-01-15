Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Zirai Don Felaketinden Etkilenen Meyve Üreticilerine Destek - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Zirai Don Felaketinden Etkilenen Meyve Üreticilerine Destek

15.01.2026 16:33  Güncelleme: 17:07
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılındaki zirai don felaketinden etkilenen Selendi ve Demirci'deki meyve üreticilerine 100 hibeli sıvı gübre ve aminoasit desteği sağlandı. Destekten yaklaşık 2 bin üretici yararlanacak.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında yaşanan zirai don felaketinden etkilenen Selendili ve Demircili meyve üreticilerine 100 hibeli sıvı gübre ve aminoasit desteği verdi.

Manisa genelinde geçen yıl etkili olan zirai don afeti, başta üzüm olmak üzere, erik, kayısı, zeytin, ceviz, badem ve kiraz üretiminde ciddi kayıplara neden oldu. Üreticinin artan maliyet yükünü azaltmak ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan destek programı kapsamında Selendi'de 170, Demirci'de ise 256 üreticiye sıvı organomineral gübre ve hayvansal menşeili aminoasit desteği sağlandı. Program kapsamında kent genelinde yaklaşık 2 bin üreticinin bu destekten yararlanacağı belirtildi.

Selendi ve Demirci'de düzenlenen dağıtım törenlerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, CHP ilçe başkanları, ziraat odası başkan ve temsilcileri, daire başkanları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

"Çiftçi olmazsa, üretici olmazsa bu ülke aç kalır"

Selendi'de konuşan Dutlulu, üreticinin yanında durmanın bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, rahmetli Ferdi Başkanımız döneminden bu yana tarıma ve üreticiye ayrılan bütçeyi ciddi biçimde artırdık. Sosyal belediyecilik anlayışımızla Kent Lokantaları ve Halk Mandıraları kuruyoruz. Bu işin şovunu değil, hakkını yapıyoruz. Aynı anlayışla üreticimizin de yanında duruyoruz. Çünkü biliyoruz ki; çiftçi olmazsa, üretici olmazsa bu ülke aç kalır. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak sözde değil, gerçekten üreticinin yanındayız" dedi.

"Biz üç beş kişiyi değil, halkı mutlu eden bir belediye olacağız"

Desteklerin yıl boyunca devam edeceğini belirten Dutlulu, "Zirai don nedeniyle çok zor bir sezon geçirdik. Meyve üretimi ciddi zarar gördü. Bu destekle üreticilerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek istedik. Selendi ve Demirci ile birlikte Manisa genelinde 2 bin üreticimize ulaşıyoruz. Ancak bu destek bununla sınırlı kalmayacak. Yıl boyunca yeni projelerle çiftçilerimizin yanında olacağız. Biz üç beş kişiyi değil, halkı mutlu eden bir belediye olacağız" diye konuştu.

Demirci'de düzenlenen törende konuşan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Demirci, Manisa'nın en uzak ilçelerinden biri. İlçemiz için hem devletimizden hem de Büyükşehir Belediyemizden daha fazla destek sağlamak adına köprü olmaya çalışıyoruz. Besim Başkanımıza ilçemize verdiği değer ve destekler için teşekkür ediyorum. Temennimiz, 2026 yılında böyle acı kayıpların ve afetlerin yaşanmamasıdır" ifadelerini kullandı.

Demirci'nin uzun yıllar yeterli yatırımı alamadığını vurgulayan Dutlulu ise "Cengiz Başkan döneminde başlayan, rahmetli Ferdi Başkan zamanında ivme kazanan çalışmalar bugün bize nasip oldu. 2025'te üzerimize düşeni yaptık, 2026'da da yapmaya devam edeceğiz. Bugün burada iki doğru işi yapıyoruz: Sosyal belediyecilik ve üreticinin yanında olmak. Üretici olmazsa üretim olmaz, üretim olmazsa güçlü bir ülke olmaz" dedi.

Destekler sahada teslim edildi

Konuşmaların ardından Dutlulu, kadın üreticiler başta olmak üzere destekten yararlanan çiftçilere sıvı gübre ve aminoasitleri bizzat teslim etti. Üreticiler, sağlanan destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Proje kapsamında toplam arazi varlığı 50 dekarın altında olan ve 20 dekar altı meyve bahçesi bulunan üreticiler destekten yararlanıyor. Dağıtılan yüzde 100 hibeli destek paketinde organik madde yüzde 20, azot yüzde 7, üre yüzde 7, fosfor yüzde 7 içeren sıvı organomineral gübre ile bitki gelişimini destekleyen hayvansal menşeili aminoasitler yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Demirci, Selendi, Ekonomi, Güncel

