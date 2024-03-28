Manisa\'da Uyuşturucu Hap Ele Geçirilen 2 Kişi Tutuklandı

Edirne'de yapılan denetimlerde 9 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Mısır uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 1 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullanılan bir araç da ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.