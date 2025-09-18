Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Baklacı Mahallesi'ndeki uygulama sırasında şüphelendikleri D.C. (20) ve Ü.K'yi (19) durdurdu.
Üzerlerinde 97 sentetik ecza hapı ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Uyuşturucu ile İki Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?