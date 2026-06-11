Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Eyyup Sabri Kurt:

ya komşumuz geçen hafta da söylüyordu uyuşturucunun çok yaygın olduğunu biliyorum da bu kadar da yapılıyor mu yani 24 kişi tutuklandı tamamda sonra ne olacak hep böyle oluyo işte gözaltı tutukla sonra bir şey olmaz ya