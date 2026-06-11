Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu
11.06.2026 17:49
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Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı, 21'i tutuklandı.

MANİSA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 3 bin 32 sentetik hap, 1 kilo 907 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 506,39 gram metamfetamin, 3,9 gram esrar ile 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 21'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Manisa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Eyyup Sabri Kurt Eyyup Sabri Kurt:
    ya komşumuz geçen hafta da söylüyordu uyuşturucunun çok yaygın olduğunu biliyorum da bu kadar da yapılıyor mu yani 24 kişi tutuklandı tamamda sonra ne olacak hep böyle oluyo işte gözaltı tutukla sonra bir şey olmaz ya 0 0 Yanıtla
  • Zülfiye Soyadım Zülfiye Soyadım:
    Bunun benzer operasyonları daha önce de yapıldı ve sonrasında yine aynı sorunlarla karşılaştık. Bu tür operasyonlar önemli ama asıl çözüm başka yerde yatıyor diye düşünüyorum. 0 0 Yanıtla
  • Aysel Arslan Aysel Arslan:
    insanlar her şeyi abartiyo bu kadar da değildir ya 24 kişi gözaltına alındı diye ülke kurtarıldı gibi gösterilmesin böyle haberler bizi çok tedirgin ediyo 0 0 Yanıtla
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