Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

13.02.2026 12:45
Manisa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı, 50 bin lira ele geçirildi.

Manisa'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

