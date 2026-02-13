Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Manisa'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
