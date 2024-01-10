Manisa Salihli\'de uyuşturucu operasyonu: Madde, sikke, tabanca ve bıçaklar ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, sikke, tabanca, fişek ve bıçaklar ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik yaptığı çalışmada belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler C.T. (33) ve H.T.'nin (37) ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 5 gram kokain, 10 gram kubar esrar, bir tabanca, 52 fişek, 2 kurusıkı tabanca, 6 sustalı bıçak, 2 adet kelebek bıçak, 2 kasatura, 3 tarihi sikke ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.