Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu yaptığı belirlenen N.E'yi Barış Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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