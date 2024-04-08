Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Manisa\'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 557 gram esrar, 256 gram bonzai, 22 gram metamfetamin, 4 bin 356 uyuşturucu hap, 2 bin 756 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler C.K. ve N.G, hakimlikçe tutuklandı.

08.04.2024 09:29  Güncelleme: 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 2 kilo 557 gram esrar, 256 gram bonzai, 22 gram metamfetamin, 4 bin 356 uyuşturucu hap, 2 bin 756 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.K. ve N.G, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Akhisar, Manisa, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:00 Kurultay için kararını verdi İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi kapanıyor Kurultay için kararını verdi! İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi kapanıyor
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
08:22 Gizli kamerayla kaydedilen Türk doktorun görüntüleri İngiltere’de gündem oldu Gizli kamerayla kaydedilen Türk doktorun görüntüleri İngiltere'de gündem oldu
08:16 İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi
22:22 Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:07 Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
08:28 Yemen’de İran destekli Husiler İngiltere ve İsrail gemilerini balistik füzeyle vurdu Yemen'de İran destekli Husiler İngiltere ve İsrail gemilerini balistik füzeyle vurdu
00:21 Erden Timur’dan Ali Koç’a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum
23:55 Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında
23:03 Dursun Özbek’ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk
22:56 Wanda Nara’dan Fenerbahçe’nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir
22:44 Fenerbahçe’den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz
22:31 Galatasaray’dan maç sonrası Fenerbahçe’yi çıldırtacak paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 10:13:16. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement