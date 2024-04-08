Manisa\'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Müslümanların bayramını kutladı

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, bayramların sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği günler olduğunu belirterek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.