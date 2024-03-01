Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Alaşehir'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ilçe girişinde belirlenen aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 595 gram metamfetamin ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan N.Y. ve A.Ç. işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Konya'da düzenlenen bir etkinlikte mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'a ilgisi olmayan, yarı zamanlı belediyecilik yapan bir başkan olduğunu söyledi. Kurum, İmamoğlu'nun CHP'nin eş başkanı olup olmayacağını veya yol yürüdüğü eş başkanın arkadan hançerleyip hançerlemeyeceğini bilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Kurum İBB'nin kaynaklarının israf edildiğini ve bu konuda hesap soracaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?