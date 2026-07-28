Manisa\'da Uyuşturucu Yakalandı

Manisa'da uyuşturucu bulunan hafif ticari araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma gişeleri çıkışında şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 59 bin 212 sentetik ecza ile 1 kilo 902 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü ile araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.