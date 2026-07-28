Manisa'da Uyuşturucu Yakalandı
Manisa'da durdurulan araçta 59 bin 212 sentetik ecza ve 1,9 kg uyuşturucu bulundu, 3 kişi gözaltı.
Manisa'da uyuşturucu bulunan hafif ticari araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma gişeleri çıkışında şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 59 bin 212 sentetik ecza ile 1 kilo 902 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü ile araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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