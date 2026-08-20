Manisa\'da Üzüm Üreticileri TMO\'ya Tepki Gösterdi

(ANKARA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Ahmetli'de üzüm üreticilerini ziyaret etti. Bir üretici, TMO'nun hala fiyat açıklamamasına tepki göstererek, "Biz deniz kenarından yazlık ev istemiyoruz, son model araba da istemiyoruz. Çarkımızı çevirelim kimseye muhtaç olmayalım istiyoruz. Babam 30 dönüm bağ ile 7 çocuğa bakmış ama biz 2 tane çocuğa bakamıyoruz" dedi. Öğretmen olduğunu belirten bir diğer üretici ise, "Öğretmen gelirim olmasa burası zarar. Buranın giderlerini ben maaşımdan karşılıyorum" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Manisa'nın Ahmetli ilçesinde üzüm üreticilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) taban fiyatı açıklamaması ve artan girdi maliyetlerinden yakındı.

"ÜZÜM FİYATI 140-150 LİRA OLURSA EMEĞİ KURTARIR"

Bir çiftçi, "Geçen sene 35-40 lira mazot yakıyorduk bu sene neredeyse 100 liraya geldi. Geçen yıldan bu yana mazota yüzde 100 zam geldi. Üzüm fiyatı 140-150 lira olursa emeği kurtarır. Yoksa mümkün değil. İşimiz çok zor. Üzümü ayırıyor, yüzde 7 fire var diyor. Fiyatı 120 lira da açıklasa verdiği fireden dolayı senin üzüm yine 80 liraya düşüyor" dedi.

"ARALIK AYINDA İCRALAR ÇOĞALIR, ÇİFTÇİLERİN YÜZDE 95 BORÇLU"

Sadece kimseye muhtaç olmamak istediklerini belirten bir diğer üretici ise "Biz deniz kenarından yazlık ev istemiyoruz, son model araba da istemiyoruz. Çarkımızı çevirelim kimseye muhtaç olmayalım istiyoruz. Babamız bu yerleri bize bıraktı bizde çocuklarımıza bırakalım istiyoruz, tek mevzu bu. Bu bağcılık böyle gitmez. Üzüm sergide, fiyatı bilmiyoruz, boşluktayız. 30 dönüm yerim var 750 bin lira masrafım var. Üzümün en ölü fiyatının 120 lira olması lazım. 100 kiloda 17 kilo fire veriyorlar. Artı üzümün 9 numaraysa 7-8 yapıyor. 120 liralık üzüm yine 80-90 liraya denk geliyor. Hanımım emekli olsa bugün bırakacağım bu işi. 60 yaşındayım, 10 yaşından beri bu piyasadayım, dedemden bağcıyız. Babam 30 dönüm bağ ile 7 çocuğa bakmış ama biz 2 tane çocuğa bakamıyoruz o durumdayız. Aralık ayında icralar çoğalır, çiftçilerin yüzde 95 borçlu" ifadelerini kullandı.

"80-90 LİRALARDA ÜZÜM FİYATI OLURSA ÜRETİCİ YANDI, BATAR. EN AZINDAN 120 LİRANIN ÇİFTÇİNİN ELİNE GEÇMESİ LAZIM"

Üzüm fiyatı için TMO'dan beklentilerini dile getiren bir çiftçi ise, "Bin 500, bin 750 lira yevmiye, mazot 80 lira olmuş, gübre, ilaç derken vallahi şaşırdık. Üzüm şu fiyatta olursa yılbaşında ortalık arazi satandan geçilmez. Yani 80-90 lira üzüm fiyatı kurtarmaz" sözleriyle dert yandı.

Üzüm üreticisinin günlük giderine dikkat çeken bir diğer üretici, "En düşük 30 bin liraya denk geliyor. 80-90 liralarda üzüm fiyatı olursa üretici yandı, batar. En azından 120 liranın çiftçinin eline geçmesi lazım" diye konuştu.

"PAZARA ÇIKTIĞIMIZ ZAMAN ÇANTA DOLMUYOR"

Günlük yevmiyesiyle pazar, market ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını söyleyen bir kadı işçi, "Üzümler güzel ama fiyat iyi değil. Birde ilaçlar çok pahalı. Eskiden düğün yapılıyordu, ev alınıyordu. Şimdi 30-40 dönüm yer var girdiğin kapıdan anca çıkıyorsun. Kirlendiğimizle kalıyoruz. Tüccarlar seviniyor, bizim gibi ameleler ise sürünüyor. Sabah 5 buçukta evden çıkıyorum, 6'da iş başı yapıyoruz, öğlen 2'de de bırakıyoruz. Bin 500 lira kazancımı markette çocuğuma yetiremiyorum. Kendin evde soğan, patates kavurur yersin ama çocuk dışarı da gördüğü her şeyi istiyor" dedi.

Bir diğer işçide yine Başevirgen'e pazar filesini dolduramamaktan yana dert yandı. İşçi, "Üzüm iyi ama mazot, benzin, gübre, bunlar aldı başını gidiyor. Üzümün 140-150 liradan aşağı olmaması lazım. Pazara çıktığımız zaman çanta dolmuyor. Eskiden 700-800 lirayla pazara gidiyorduk, aldıklarımız pazar arabasından taşıyordu. Şimdi her şeyin kilosu 150 lira olmuş. 3 parça bir şey alıyorsun elinde para kalmıyor" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMEN GELİRİM OLMASA BURASI ZARAR, BURANIN GİDERLERİNİ MAAŞIMDAN KARŞILIYORUM"

Babasının 3 çocuğunu okutup evlendirdiği bağdan, gelinen noktada bağın giderleri için maaşından harcamak zorunda olduğunu söyleyen bir üretici ise "Bağ aileden, ben devam ettiriyorum ama oğlumu buraya yönlendirmiyorum. Babam 15 dönüm yerle 3 tane çocuk okuttu, beni evlendirdi, kardeşlerimin düğününü yaptı. Ama ben öğretmenim, öğretmen gelirim olmasa burası zarar. Daha ben maaşımdan karşılıyorum buranın giderlerini" diye konuştu.