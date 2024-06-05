Manisa'da Velisi Olduğu Okuldan Mezun Olan Anne - Son Dakika
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Manisa'da Velisi Olduğu Okuldan Mezun Olan Anne

Manisa'da 2 çocuk annesi Hatice Yumrutaş, kızıyla birlikte başladığı lise eğitimini tamamlayarak mezun oldu. İlkokul mezunu bir anneyken okumaya karar veren Yumrutaş, aynı zamanda kızının da okuduğu İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümünden mezun oldu. Üniversite sınavına girecek olan Yumrutaş'ın hedefi öğretmen olmak.

05.06.2024 10:33
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Velisi olduğu okuldan mezun oldu

Aynı anda hem veli hem de öğrenci olarak oturduğu sıralara veda ederek mezun oldu

Manisa'da kızıyla birlikte lise eğitimine başlayan anne Hatice Yumrutaş'ın hedefi üniversiteye giderek öğretmen olmak

MANİSA - Manisa'da 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Hatice Yumrutaş kızıyla birlikte başladığı lise eğitimini tamamlayarak mezun oldu. İlkokul mezunu bir anneyken 37 yaşından sonra okumaya karar veren Yumrutaş aynı zamanda kızının da okuduğu İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümünden mezun oldu. Cumartesi günü üniversite sınavına girecek olan Yumrutaş'ın hedefi ise Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmeni olabilmek.

Manisa'da ilkokul mezunu 2 çocuk annesiyken okumaya karar veren Hatice Yumrutaş ortaokulun ardından da lise eğitimini de tamamladı. İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi bölümünü açık liseden okuyarak tamamlayan Yumrutaş bir yandan öğrencisi olduğu okulda bir yandan da veli olarak aynı sıralarda oturdu. Kızıyla birlikte aynı bölümü okuyan anne Yumrutaş azmiyle istenince neler yapılabileceğini gösterdi.

"Bu sıralarda bazen veli bazen öğrenci olarak oturuyorum"

Manisa'da 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Hatice Yumrutaş, "2 çocuk annesiyim. İlkokul mezunuydum. Daha sonra 36-37 yaşından sonra tek başıma okumaya karar verdim. Bir kadının tek başına yapamayacağı hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Azmin ve istikrarın kararlığı çok önemli. Bunu başaracağıma biliyordum. İstemek başarmanın yarısıdır. Ben ilk kayıt olduğumda zaten başaracağımı biliyordum ve 4 yılın sonunda istedim, başardım ve mezun oldum. Bu güzel başarının yanı sıra güzel kızımla birlikte aynı okulda olmaktan çok memnunum. Kızımın öğretmenleri benim de öğretmeni. Bazen bu sıralarda kızımın velisi olarak, bazen öğrenci olarak oturuyorum. Bu durum öğretmenler için de biraz farklı bir durum oluyor. Tabii ki çok mutluyum. Hocalarıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrenmenin yaşı olmadığını ve bütün bilgilerin sınırsız olduğunu düşünüyorum. Öğrendikçe, bildikçe çoğu şeyi bilmediğimi daha fazla anladım. Tüm kadınlarımızın ve özellikle de annelerimizin okumalarını istiyor ve tavsiye ediyorum." dedi.

Hedefi öğretmen olmak

Bu hafta sonu 8 Haziran Cumartesi günü üniversite sınavına gireceğini ve hedefinin öğretmenlik olduğunu kaydeden Yumrutaş, "Öğretmenlik düşünüyorum. Zaten benim bölümüm okul öncesi çocuk gelişim bölümü bu yıl stajımı tamamladım çocuklarla iç içeyim. Çocukları çok seviyorum. Bundan sonraki hedefim de okul öncesi kreşlerde öğretmen olmak istiyorum." diye konuştu.

"Kendisiyle gurur duyuyorum"

İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü 11. sınıf öğrencisi olan Hediye Turan, "Şaşırmıştım önce ve karşı çıkmıştım. Olmaz demiştim sonra düşündüm ve okumanın yaşı yok. Yapabilirsin dedim. Hep destek çıktım. Yapacağına da inandım. Gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum. Etkinliklerde makas alışverişi ve ortak boyalarımız var. Kendisiyle gurur duyuyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Anneler ve kızları"

Hem anne hem de kızının öğretmeni olan okulun Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Zuhal Koçan ise şunları söyledi: "Anneler ve kızları diyorum ben. Eğitimin yaşı olmadığının bir göstergesi. Annemizin yaşı olmasına rağmen çocuk sahibi olmuş ama azmederek okulunu tamamlamış. Çocuk gelişimini tamamladı. Kızıyla birlikte eğitime devam etti. Her ikisiyle de birlikte çalışıyor olmaktan büyük keyif aldık. Gayretli, azimli, prensipli çalıştı, derslere devam etti ve devamsızlık yapmadı ve başardı.

Kaynak: İHA

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