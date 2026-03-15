Manisa'da Yeşil Alanlarda Akıllı Sulama Dönemi Başladı

15.03.2026 15:04  Güncelleme: 15:38
Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlarında yapay zeka destekli akıllı damlama sulama sistemine geçiş yaptı. Bu sistemle su tasarrufu, işçilik ve zaman maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Pilot uygulama Azerbaycan Parkı'nda başladı ve il genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla yeşil alanlarda yapay zeka destekli akıllı damlama sulama sistemine geçiş yaptı. Pilot uygulama ile su tasarrufunun yanı sıra işçilik ve zaman maliyetlerinin de azaltılması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yeşil alanlarda devreye alınan yapay zeka destekli akıllı damlama sulama sistemi, ilk olarak Azerbaycan Parkı ve TOKİ 3 evleri önündeki bölgelerde hayata geçirildi. Uzaktan yönetilebilen ve yapay zeka desteğiyle bitkilerin su ihtiyacını analiz eden sistem, deneme sürecinden başarıyla geçerek olumlu sonuçlar verdi. Uygulamanın, ilerleyen süreçte il genelindeki tüm yeşil alanlara yaygınlaştırılması planlanıyor.

Akıllı sulama sistemi sayesinde bitkilerin ihtiyaç duyduğu su miktarı kontrollü şekilde verilirken, su tüketiminin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Sistem, aynı zamanda iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayarak bakım çalışmalarının daha verimli yürütülmesine katkı sağlıyor.

"Bu sistemle özellikle işçilik ve zaman noktasında ciddi tasarruf sağlamayı hedefliyoruz"

Uygulamaya ilişkin bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Bakım ve Uygulama Şube Müdürü Kerim Karataş, sistemin verimliliğine dikkati çekerek, "Daire başkanlığımıza bağlı yeşil alanlarımızda akıllı sulama sistemlerine geçiş yaptık. Yapay zeka destekli ve uzaktan yönetilebilir bu sistemle özellikle işçilik ve zaman noktasında ciddi tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Pilot bölgelerimiz olan Azerbaycan Parkı ve TOKİ 3 Evleri önündeki yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda sulama işlemlerini artık uzaktan kontrolle gerçekleştiriyoruz. Damla sulama sistemi sayesinde su tüketimini minimuma indiriyoruz. Sorumluluk sahamızdaki diğer alanlarda da bu sistemi sırasıyla uygulamaya alacağız. Daha yeşil bir Manisa için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Teknoloji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Advertisement
