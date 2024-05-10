Manisa'da çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi

Manisa\'da çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. İstasyon Mahallesi Gazi Sokak'ta yaşanan yangında, ev sahibi Fatma Gürel dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Gürel'in oğlu Mustafa Kemal Gürel, annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

10.05.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

İstasyon Mahallesi Gazi Sokak'ta Fatma Gürel'in (91) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, kapıyı kırarak Gürel'i evden çıkardı.

Dumandan etkilenen Fatma Gürel, Alaşehir Devlet Hastanesine ardından Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Gürel'in oğlu Mustafa Kemal Gürel, gazetecilere annesinin bakıcısıyla yaşadığını, evde yalnız olduğu sırada yangın çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
08:23 AK Parti’nin “Neden oy vermediniz“ anketinde çarpıcı sonuç Vatandaş ekonomiden oldukça dertli AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli
08:23 ABD, İsrail’e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi “Gazze Hiroşima olsun“ ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi! "Gazze Hiroşima olsun"
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:04 Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor
10:55 Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu
10:47 Mehmet Şimşek: Altına ithalatına kota getirdik, çıkar çevreleri memnun değil Mehmet Şimşek: Altına ithalatına kota getirdik, çıkar çevreleri memnun değil
10:43 Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı?
10:41 Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti
10:40 Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki arkadaştan son bakış Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki arkadaştan son bakış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 11:54:20. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement