Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 10 Bin Üreticiye 300 Bin Yerli Fide Desteği

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohumların korunması amacıyla başlattığı sebze fidesi dağıtım projesi kapsamında 10 bin üreticiye 300 bin fide teslim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Amacımız, çiftçimizin ve köylümüzün çok daha iyi şartlarda yaşaması" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Alaşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje domates, biber ve patlıcan fidelerinden oluşuyor. Bölgenin iklim ve toprak yapısına uyumlu yerel çeşitlerden seçilen fidelerle hem kadın emeğinin üretime katılması hem de yerel tarımsal değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Alaşehir'in Killik Mahallesi'nde düzenlenen dağıtım töreninde, üreticilere 100 bin adet biber, 100 bin adet domates ve 100 bin adet patlıcan olmak üzere toplam 300 bin fide teslim edildi.

KİLLİK'TE COŞKULU KARŞILAMA

Fide dağıtımı için Killik Mahallesi'ne giden Dutlulu ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, mahalle girişinde traktör konvoyları ve meşalelerle coşkulu bir şekilde karşılandı. Traktör üzerinden halkı selamlayan başkanlar, daha sonra fideleri üretici kadınlara teslim etti.

"TOHUMLARI GELECEK NESİLLERE AKTARIN"

Dağıtım töreninde konuşan Öküzcüoğlu, yerel çeşitlerin önemine değinerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle yerel çeşitlerimizi sizlerle buluşturuyoruz. Sizlerden ricam, bu ürünlerin tohumlarını üretmeniz ve bu mirası gelecek nesillere aktarmanızdır" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİMİZİN VE KÖYLÜMÜZÜN EMRİNDEYİZ"

Mahalle sakinlerine samimi karşılamaları için teşekkür eden Dutlulu ise kırsal kalkınmaya verdikleri önemi, "Sizlere hizmet etmek bizim için bir onurdur. Alaşehir Belediyemizle el ele vererek kooperatiflere destek oluyor, sulama boruları döşüyor, sondajlar açıyor ve Ziraat Odalarımıza iş makineleri tahsis ediyoruz. Bugün ise 10 bin çiftçimize 300 bin fide ulaştırıyoruz. İstiyoruz ki bahçelerinizden bereketli ve doğal ürünler alın, bu ürünleri çoğaltın. Bizim tek bir amacımız var; Manisa'mızın zenginleşmesi ve güzelleşmesi. Gece gündüz demeden sizlerin emrinde olmaya devam edeceğiz" sözleriyle dile getirdi.

Dağıtımın ardından Dutlulu ve Öküzcüoğlu, mahalle sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi. Pazar yerini ziyaret ederek esnafa ve vatandaşlara hayırlı alışverişler dileklerini iletti.