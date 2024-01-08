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Manisa'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Manisa'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle kentte yoğun duman oluştu ve olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tesiste soğutma çalışmaları devam ediyor. Aynı tesiste daha önce de 22 Haziran 2023'te yangın çıkmış ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Manisa\'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
08.01.2024 - 16:09,
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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin pek çok noktasından görüldü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan aynı tesiste 22 Haziran 2023'te de yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Kaynak: AA
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