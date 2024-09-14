Manisa'dan Yeni Bebek Sahibi Ailelere Destek Projesi

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiçeği burnunda anne ve babaların sevinçlerine ortak olmak, ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla "Hoş Geldin Bebek" projesini hayata geçirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni bebek sahibi ailelere destek olmak için "Hoş Geldin Bebek" projesini başlattı. Projesi kapsamındaki ziyaretlerde ailelere "Hoş Geldin Bebek Seti" hediye ediliyor.

Hoş Geldin Bebek seti içeriğinde anne-bebek çantası, 2 adet çıtçıtlı badi, 1 paket ağız mendili, ?bebek battaniyesi, bebek bezi, ?bebek pişik kremi, ıslak mendil, ?bebek şampuanı, ?bebek yağı, ateş ölçer, ?banyo süngeri, ?biberon, bebek bakım seti (tırnak makası, tarak), ?bebek banyo havlusu, ?diş kaşıyıcı ve ?3'lü bebek çorabı bulunuyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in hemşerilerimize vermiş olduğu sözleri tek tek yerine getirmeye devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Hoş Geldin Bebek projemiz. Proje kapsamındaki Hoş Geldin Bebek paketimizin içerisinde yeni doğan bir bebeğimizin ihtiyaç duyacağı tüm malzemeler yer almakta. Annelerimiz için de inanılmaz kolaylıklar sağlayacak bir paket oluşturduk" diye konuştu.

Projeden yararlanamak isteyen ve 0-3 aylık bebeği olan ebeveynler, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi 'manisa.bel.tr'de yer alan Hoş Geldin Bebek bağlantısı üzerinden ya da 444 99 45 veya Alo 185 ÇÖZMER hattı aracılığıyla projeye başvurabilecek.