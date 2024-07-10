Manisa Demirci'de Eski Meteoroloji Binası Halk Lokantasına Dönüştürülüyor

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Manisa'nın Demirci ilçesinde mülkiyeti Demirci Belediyesine ait eski meteoroloji binası restore edilerek halk lokantası ve sosyal tesis haline getirilecek.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada ilçede yıllardır eksikliği hissedilen halk lokantası ve sosyal tesisin en kısa sürede yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Yıllardır atıl vaziyette bulunan meteoroloji binasını yapacakları projeyle daha kullanışlı sosyal bir alana dönüştüreceklerini aktaran Kara, "İlçemize gelen misafirlerin ağırlanabileceği, vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirip, yemek yiyebileceği, bu esnada çocuklarımızın da eğlenebileceği büyük bir yatırıma başlıyoruz." dedi.