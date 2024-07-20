Manisa Demirci'de İmece Usulü Buğday ve Arpa Hasadı - Son Dakika
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Manisa Demirci'de İmece Usulü Buğday ve Arpa Hasadı

Manisa'nın Demirci ilçesinde modern tarım araçlarının giremediği engebeli arazilerde buğday ve arpa üreticileri, imece yöntemiyle ürünlerini orak ve tırpanla hasat ediyor. İlçenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan arpa ve buğday yetiştiriciliğinde havaların ısınmasıyla harman dönemi de başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlalarına giden üreticiler, tırpan ve oraklarını biledikten sonra eğimli yapısı nedeniyle biçerdöver kullanamadıkları arazilerine giriyor. Haftalar süren hasat döneminde imece usulü çalışan üreticiler, birlikte ekin biçiyor. Daha sonra traktörlerin römorkunda toplanan ekinler, tarlanın ortasına biriktirildikten sonra patoz makinesinden geçiriliyor. Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, arazilerin engebeli yapısı nedeniyle makineli tarım yapamadıklarını dile getirdi. Karakaya, ilçede kosa ile arpa ve buğday biçme çalışmalarının hala sürdüğünü belirtti. İlçede yılda 17 bin ton buğday ve 7 bin ton arpa üretimi yapıldığı bilgisini verdi. Üreticiler ise imece usulüyle yapılan hasadın zorlu ama bereketli bir iş olduğunu ifade etti.

20.07.2024 12:27
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Manisa'nın Demirci ilçesinde modern tarım araçlarının giremediği engebeli arazilerde buğday ve arpa üreticileri, imece yöntemiyle ürünlerini orak ve tırpanla hasat ediyor.

İlçenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan arpa ve buğday yetiştiriciliğinde havaların ısınmasıyla harman dönemi de başladı.

Sabahın erken saatlerinde tarlalarına giden üreticiler, tırpan ve oraklarını biledikten sonra eğimli yapısı nedeniyle biçerdöver kullanamadıkları arazilerine giriyor. Haftalar süren hasat döneminde imece usulü çalışan üreticiler, birlikte ekin biçiyor.

Daha sonra traktörlerin römorkunda toplanan ekinler, tarlanın ortasına biriktirildikten sonra patoz makinesinden geçiriliyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya AA muhabirine, arazilerin engebeli yapısı nedeniyle makineli tarım yapamadıklarını dile getirdi.

Karakaya, "İlçemizde eski geleneksel yöntem olan kosa (uzun saplı orak) ile arpa ve buğday biçme çalışmaları hala sürdürülüyor. İlçemizde 70 bin dekar alanda yılda 17 bin ton buğday üretimi yapılırken 30 bin dekarda yılda 7 bin ton arpa üretim yapılıyor." diye konuştu.

Ören Mahallesi'nde 10 dönüm buğday tarlası olan Aziz Bilgin, AA muhabirine, yaklaşık 50 yıldır bu işle uğraştığını ve tarlada akrabaları ile komşularıyla tırpanla hasada başladıklarını belirtti.

İşlerinin zor olduğunu ama el birliğiyle bunu çözdüklerini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Benim tarlamdan bittikten sonra bana yardıma gelen köylülerimin tarlasına yardıma gidiyorum. Yıllardır yöremizde buğday ve arpa hasatları imece usulüyle yapılır. Harmanda çalışmak zor ama bereketli işler. Buğdayı çıkardıktan sonra bir miktarını un yaptırıyoruz. Geriye kalan buğdayları da un fabrikalarına satıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa Demirci'de İmece Usulü Buğday ve Arpa Hasadı - Son Dakika

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