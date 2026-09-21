Manisa Demirci\'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Manisa Demirci'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Demirci'de Akdere Mahallesi Güzpınar mevkisinde yol kenarında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Demirci Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde yol kenarında başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Akdere Mahallesi Güzpınar mevkisinde yol kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale için Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
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