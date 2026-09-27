Manisa Demirci\'de traktör devrildi, 2 kişi can verdi, biri çocuk 3 kişi yaralandı

Manisa Demirci'de traktör devrildi, 2 kişi can verdi, biri çocuk 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Hırkalı Mahallesi'nde traktör devrildi. Kaza yerinde bir kişi can verdi, hastaneye kaldırılan yaralılardan biri de kurtarılamadı; olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Süleyman Bilgiç (65) idaresindeki 45 ADZ 005 plakalı traktör, Hırkalı Mahallesi'nde devrildi.
Traktörde bulunan Gülizar Akgün (60) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki Seher (51), Nisa Nur (10) ve Fadime Bilgiç (62) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seher Bilgiç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA
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