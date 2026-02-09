Manisa Büyükşehir Belediyesi, Emıtt 2026'da Kentin Zenginliklerini Tanıttı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 29. Manisa Büyükşehir Belediyesi, 29. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT 2026) kentin kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerini tanıttı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, EMITT 2026'ya Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Jeopark Belediyeler Birliği, Akhisar Belediyesi, Salihli Belediyesi, Alaşehir Belediyesi, gastronomi dernekleri, Seyahat Acenteleri Derneği, Turizm İşletmeleri Derneği, Lidya Antik Bağ Rotası, Manisa Bezi ve Niobe Kahvenin yer aldığı geniş bir ağ ile katıldı.

Fuarda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili konuklara bilgi verdi.

Fuar süresince Manisa standında; TÜRSAB yetkilileri, ulusal ve uluslararası seyahat acenteleriyle iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin ağırlandığı stantta, yabancı ülke stantları ile Türkiye'nin farklı illerinden fuara katılan paydaşlar ziyaret edilerek Manisa'nın turizm değerleri, kültürel mirası ve alternatif destinasyonlarına ilişkin bilgilendirildi.

EMITT 2026 kapsamında ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Ege Bölge Koordinatörlüğü iş birliğinde, kentin turizm potansiyelinin ele alındığı bir turizm projeksiyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Manisa turizminin gelecek dönem stratejik hedefleri, tanıtım vizyonu ve sürdürülebilir turizm politikaları değerlendirildi.