Manisa Büyükşehir Belediyesi Heyeti, 48. Güzelyurt Portakal Festivali'ne Katıldı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 48. Güzelyurt Portakal Festivali'ne katıldı. Heyet, Güzelyurt Belediyesi yetkilileriyle bir araya gelerek mevcut iş birliklerini değerlendirdi, potansiyel ortak projelere ilişki görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fırat Honaz, Hasan Levent, Faruk Östlüer, Çağrı Oğuzalp Coşkun, Uğur Doğan, Ramis Işık, Mustafa Olgun ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çağırıcı ile Kadir Emin Alpözen, 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında KKTC'de düzenlenen 48. Güzelyurt Portakal Festivali'ne katıldı.

Güzelyurt'un simgelerinden biri haline gelen ve bu yıl 48'incisi düzenlenen festivalin açılışında, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti de açılış programı ile festival kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.

KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Güzelyurt Belediyesi arasında uzun yıllara dayanan kardeş şehir ilişkileri, karşılıklı ziyaretler ve ortak çalışmalarla güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen GÜZ-MEK Projesi ile iki belediye arasındaki iş birliği farklı alanlarda desteklenirken, kültürel ve sosyal bağların geliştirilmesine yönelik çalışmalar da sürdürüldü. Proje, Manisa ile Güzelyurt arasındaki dostluğun ve dayanışmanın önemli bir göstergesi olarak öne çıktı.

MESİRDEN PORTAKAL FESTİVALİ'NE UZANAN İŞ BİRLİĞİ

Kardeş şehir ilişkilerinin bir diğer önemli yansıması olarak Güzelyurt Belediyesi heyeti, geçen aylarda düzenlenen 486. Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında Manisa'da ağırlanmıştı. Karşılıklı ziyaretler sayesinde iki belediye arasındaki iletişim daha da güçlenirken, ortak projelerin artırılması ve mevcut çalışmaların genişletilmesine yönelik görüşmeler de devam etti.

FESTİVAL, BİR HAFTA SÜRECEK

Bir hafta sürecek 48. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerin yanı sıra konserler, gösteriler ve çeşitli organizasyonlar gerçekleştirilecek. Festivalin, bölgenin önemli tarımsal değerlerinden biri olan narenciyenin tanıtımına katkı sunmasının yanı sıra kardeşlik ve dayanışma bağlarının güçlenmesine de katkı sağlaması hedefleniyor.