Manisa İtfaiyesi, 2025 Yılında 14 Binden Fazla Olaya Müdahale Etti

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı boyunca toplam 14 bin 454 olaya müdahale etti.

Manisa İtfaiyesi, 2025 yılında 5 bin 496'sı orman, çöp, ot ve anız yangını olmak üzere 10 bin 566 yangın, 2 bin 936 kurtarma operasyonu, 847 trafik kazası ile 105 doğal afete müdahale etti.

Eğitim ve denetimle gelen güvenlik

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yıl boyunca önleyici faaliyetlere de önem verdi. Stratejik hedef olan "toplumsal bilinç" kapsamında bin 754 iş yeri yangın güvenliği açısından denetlendi. 82 bin 459 vatandaşa temel yangın güvenliği eğitimi verildi. "Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi" ile olası afetlerde profesyonel ekipler gelene kadar mahalle düzeyinde bilinçli müdahalenin önü açıldı.

"Asılsız ihbarlardaki artış bizi derinden üzüyor"

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, modern ekipman ve güçlü bir kadroyla hizmet verdiklerini belirterek, "661 personel, 55 istasyon ve 152 modern aracımızla sahadayız. Ancak asılsız ihbarlardaki artış bizi derinden üzüyor. Her asılsız ihbar, gerçek bir ihtiyaç sahibine ulaşmamızı engelleyen bir duvardır. Vatandaşlarımızı bu konuda daha sorumlu olmaya davet ediyoruz" dedi.

Dutlulu'dan teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, itfaiye teşkilatının özverili çalışmalarını takdir ederek, "Manisa'nın dört bir yanında vatandaşımızın yardımına koşan itfaiyemiz, geçtiğimiz yaz orman ve anız yangınlarında büyük bir sınav verdi. Modern araç filomuz ve 'Gönüllü İtfaiyecilik' projelerimizle Manisa'yı afetlere karşı daha dirençli bir kent haline getirmeye kararlıyız. 365 gün kesintisiz hizmet veren tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.