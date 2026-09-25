Manisa Kırkağaç'ta kendini polis diye tanıtan kişiler 6 milyon TL'lik ziyneti aldı - Son Dakika
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Manisa Kırkağaç'ta kendini polis diye tanıtan kişiler 6 milyon TL'lik ziyneti aldı

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Manisa Kırkağaç\'ta kendini polis diye tanıtan kişiler 6 milyon TL\'lik ziyneti aldı
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Manisa Kırkağaç'ta kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli, A.Ö. ve M.Ö.'nün evindeki piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Konya Akşehir'de yakalanan şüpheliler tutuklanırken, altınlar sahiplerine teslim edildi.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtarak A.Ö. ve M.Ö.'nün evinde bulunan piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan ziynet eşyalarını alan 2 şüpheli, Konya'da yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, altınlar ise sahiplerine teslim edildi.

Olay, 24 Eylül saat 08.00 sıralarında Kırkağaç ilçesinde meydana geldi. Akraba olan A.Ö. ve M.Ö.'yü telefonla arayan A.K. ile S.G., kendilerini polis olarak tanıttı. Görüşme sırasında mağdurları korku ve paniğe sevk eden şüpheliler, evde bulunan ziynet eşyalarını teslim etmelerini sağladı. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan altınları alan dolandırıcılar, kısa sürede kayıplara karıştı. A.Ö. ve M.Ö.'nün ihbarı üzerine Kırkağaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Fiziki takip, kamera incelemeleri ve teknik analizler sonucunda şüphelilerin olay yerinden kaçarken kullandıkları araç tespit edildi.

KONYA'DA YAKALANDILAR

Çevre illerin emniyet birimleriyle kurulan anlık koordinasyon neticesinde kaçış güzergahı belirlenen araç, Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçta bulunan A.K. ve S.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda, mağdurlardan dolandırılan yaklaşık 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları eksiksiz olarak ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K. ve S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Konya'da sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA
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