Manisa merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonunda 21 şüpheliden 16\'sı tutuklandı

Manisa merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonunda 21 şüpheliden 16'sı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa merkezli 12 ilde yatırım ve fon dolandırıcılığı yaptığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Manisa merkezli 12 ilde, 'yatırım ve fon dolandırıcılığı' yaptığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa),
Kaynak: DHA
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