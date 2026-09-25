Manisa merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonunda 21 şüpheliden 16\'sı tutuklandı

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Manisa merkezli 12 ilde, 'yatırım ve fon dolandırıcılığı' yaptığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa),