Manisa’nın 17 ilçesinde halk sağlığı için zararlılarla mücadele sürüyor

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin 17 ilçesinde yıl boyunca yürüttüğü planlı çalışmalar kapsamında sivrisinek, karasinek, kene, kemirgen, hamamböceği ve diğer zararlılara karşı periyodik ilaçlama uygulamalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar, yeşil alanlar, çocuk oyun grupları, meydanlar ve kamusal açık alanlarda düzenli ilaçlama yaparken; rögarlar, kanalizasyon hatları, çöp konteynerleri ve zararlıların üreme alanlarında da kaynağında mücadele yürütüyor. Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, çevreye duyarlı ilaçlar kullanılıyor.

KENE POPÜLASYONUNA KARŞI DÜZENLİ MÜCADELE

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Sağlık Teknikeri Murat Eldeş, "17 ilçemizde larvasit, rezidüel uygulamalar ve sokak ilaçlamaları periyodik olarak devam ediyor. Bunun yanında kene popülasyonunun artışını önlemek amacıyla park ve yeşil alanlarda da düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yeşil alanlarda daha güvenli ve konforlu vakit geçirmesini sağlamak. Çalışmalarımız yıl boyunca aralıksız sürecek" dedi.

ZARARLILAR KAYNAĞINDA KONTROL ALTINA ALINIYOR

Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü Saha Sorumlusu Alperen Uslu ise mücadelede önleyici çalışmaların büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Larvasit ve açık alan uygulamalarımızın yanı sıra kemirgen ve hamamböceklerine yönelik mücadelemiz de devam ediyor. Rögarlar, çöp konteynerleri ve kamusal alanlarda Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, çevreye duyarlı ilaçlar kullanıyoruz. Zararlıların üreme ve barınma alanlarını kaynağında kontrol altına almak için ekiplerimiz sahada düzenli olarak görev yapıyor" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN ÇALIŞMALARA TEŞEKKÜR

Kent merkezinde faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlar da yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdi. Uzun yıllardır bölgede esnaflık yaptıklarını belirten vatandaşlar, düzenli ilaçlama sayesinde fare, böcek ve sivrisinek gibi zararlılarda önemli ölçüde azalma yaşandığını ifade ederek Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.