Manisa'nın Sokakları Sanatla Renkleniyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 17:53  Güncelleme: 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini artırmak amacıyla başlattığı mural ve görsel düzenleme çalışmalarıyla cadde ve sokakları sanat alanlarına dönüştürüyor. 486'ncı Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde hız kazanan çalışmalar kapsamında tarihi Sultan Camii çevresindeki yapılar ve elektrik trafoları kültürel temalarla yeniden tasarlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sultan Camii'nin karşısındaki binanın dış cephesi özel bir çalışmayla yeniden tasarlandı. Mesir macunu saçımı geleneğinin sembol ismi Hafsa Sultan'ın tasvir edildiği mural çalışmanın bölgeye sanatsal değer katması hedeflendi.

Sadece binalar değil, şehrin dört bir yanındaki elektrik trafoları da Manisa'nın kültürel dokusuna uygun şekilde yeniden tasarlandı. Osmanlı tarihinin önemli figürlerinden Fatih Sultan Mehmet'in resimlerinin de yer aldığı çalışmalarla gri duvarlar canlı renklerle boyandı. Kent genelinde bayraklama ve süsleme çalışmaları devam ederken, 12 farklı ülkeden gelecek yabancı konuklar ve yerli turistler için estetik bir şehir kimliği oluşturuldu.

"Şehrimizi güzelleştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Yürütülen çalışmaları değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Sokaklarımıza sanatla renk katıyoruz. Manisa'mızın çehresini değiştirecek estetik dokunuşlara başladık. Şehrimizin duvarlarını ve trafolarını mural çalışmalarıyla süsleyerek, sokaklarımıza modern ve sanatsal bir kimlik kazandırıyoruz. Bu güzel hazırlıklar, 21-26 Nisan günlerinde kutlayacağımız 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali coşkusuyla birleşince Manisa'mız bambaşka bir havaya büründü. Şehrimizi güzelleştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mesir Macunu Festivali, Yerel Haberler, Etkinlikler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 18:38:05. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.