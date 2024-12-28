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Manisa'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Spil Dağı ile Demirci, Turgutlu, Gördes, Alaşehir, Sarıgöl ve Salihli ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Etkili kar, yüksekleri beyaza bürüdü.

Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde kar küreme çalışması başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yaptığı yazılı açıklamada, ulaşımın aksamaması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için mücadele ettiklerini kaydetti.