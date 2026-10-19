Manisa otogarında gişe tahliyesine tepki eylemi 4 saat sonra sona erdi

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bilet gişelerinin tahliye edilmesi kararına tepki gösteren firma sahipleri, otogarın ana giriş kapısını otobüslerle ulaşıma kapattı. Yaklaşık 4 saat süren eylem, yapılan görüşmelerin ardından sonlandırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESOT A.Ş. tarafından geçtiğimiz mart ayında gerçekleştirilen ihalede, Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki 11 bilet gişesini yeni firmalar kazandı. Eski kiracıların mevcut sözleşmelerini gerekçe göstererek konuyu yargıya taşıması üzerine Manisa 1'inci İdare Mahkemesi, tahliyenin yapılması yönünde karar verdi. Karşılıklı itirazların ardından Danıştay'a taşınan davada verilen 'ivedi tahliye' hükmü doğrultusunda, Şehzadeler Kaymakamlığı ve emniyet güçleri eşliğinde öğle saatlerinde otogarda tahliye işlemleri başlatıldı.

TERMİNAL GİRİŞİ OTOBÜSLERLE KAPATILDI

Çeşitli ilçe firmalarının temsilcileri, tahliye kararına tepki göstererek yolcu otobüsleriyle terminalin ana giriş ve çıkışını kapattı. Eylem sırasında otogara yolcu otobüslerinin giriş ve çıkışları, mağduriyet yaşanmaması adına diğer kapılardan yapıldı. Emniyet ve belediye ekiplerinin müdahalesi ve taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından 4 saatin sonunda firma yetkilileri, otobüsleri çekerek ana kapıyı açtı.

'HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Manisa Seyahat Kooperatifi Başkanı Levent Zibeller, hukuki sürecin Danıştay nezdinde devam ettiğini belirterek, "Mahkeme kararını bekliyoruz. Valilik ve kaymakamlık tarafından verilen sürenin dolması nedeniyle tahliye gerçekleştirildi. Öğrenci, işçi ve iş insanlarını taşıyoruz; bu süreçte kendimize yeni bir yol bulacağız. Mağduriyet oluşturmamak adına protestoyu sürdürmeme kararı aldık ve ana kapıyı yeniden ulaşıma açtık" dedi.

'ULAŞIMDA MAĞDURİYET YAŞANMADI'

İhalede gişelerin büyük kısmını alan firmanın yönetim kurulu başkanı Haşim Angi ise eski işletmecilerin şeffaf yapılan ihalelere katılmadığını vurgulayarak duruma tepki gösterdi. Angi, "Tahliye kararı kesinleşti. Burayı boşaltıp yeni sahiplerine devredecekler. Burada bir kaos ortamı oluşturulmak istendi. Eylem süresince arka taraftan giriş-çıkışlar yapıldı. Ulaşımda herhangi bir kesinti veya aksama yaşanmadı. Kaymakamlık ve emniyet ekiplerinin yürüttüğü sürecin tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.