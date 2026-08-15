Salihli’de tüp dolum tesisinde patlama: 3 kişi hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Salihli’de tüp dolum tesisinde patlama: 3 kişi hastaneye sevk edildi

Salihli’de tüp dolum tesisinde patlama: 3 kişi hastaneye sevk edildi
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kavas Oksijen Dolum Tesisi'nde sabah saatlerinde patlama sonrası yangın çıktı. Yangından etkilenen 3 kişi Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

(MANİSA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Kavas Oksijen Dolum Tesisi'nde sabah saatlerinde patlama sonrası yangın çıktı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken, yangından etkilenen 3 kişi Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesi Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kavas Oksijen Dolum Tesisi'nde bugün saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın öncesinde tesiste patlama meydana gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Salihli Sanayi Sitesi'nde bulunan tesiste meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki alanlara ve tesis içerisinde bulunan tüplere sıçramaması için yoğun çalışma yürütüyor. Müdahale sırasında tesiste zaman zaman yeni patlamaların meydana geldiği bildirildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangına ilk müdahalenin ivedilikle gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamaya göre söndürme çalışmalarına 4 müdahale ekibi, 6 su tankeri, 6 ambulans ekibi, 6 asayiş devriye ekibi ve 1 arama-kurtarma ekibi katılıyor.

Valilik, yangından etkilenen 3 vatandaşın Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yangın alanında ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının kesin çıkış nedeni ve olayın detaylarının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, gelişmelerin Manisa Valiliği Kriz Merkezi tarafından takip edildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Acil Durum, 3. Sayfa, Salihli, Güncel, Manisa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salihli’de tüp dolum tesisinde patlama: 3 kişi hastaneye sevk edildi - Son Dakika

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