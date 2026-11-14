Manisa Salihli'de silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda 12 Kasım'da silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Rıfat B. (39) ile İsmail D. (22) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail D'nin Rıfat B'ye 2 el ateş ettiği belirlendi.

Sırtından yaralanan Rıfat B, kaldırıldığı özel hastanede ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunan Rıfat B'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaçan İsmail D, polis ekiplerince Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen, temizleme yağı içinde gizlenmiş ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen Ömer B. (42), Ozan B. (19), Yusuf K. (40) ve B.Y. (18) de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail D. ve Ozan B. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.