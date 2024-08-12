Manisa Salihli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü, 10 Ağustos'ta Manisa Salihli'de çıkan orman yangınının bugün kontrol altına alındığını bildirdi.
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 10 Ağustos Cumartesi günü Manisa'nın Salihli ilçesinde Hacıbektaşlı Mahallesi Gümüşçayı mevkiinde çıkan orman yangınının, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu kontrol altına alındığı belirtildi.
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