Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen Tahsin Akdeniz, görevine başladı.
Mazbatasını alan Akdeniz, ilçede eksik kalan hizmetleri tamamlama sözü verdi. Daha önce görev yapan başkanlara teşekkür eden Akdeniz, kapısının herkese açık olacağını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Manisa Sarıgöl'de CHP'li Tahsin Akdeniz Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonu istifaya davet ettiklerini belirtti. Açıklamalarda bulunan bir temsilci, yıllardır haksız rekabetle karşı karşıya kaldıklarını ve kirli oyunların kurbanı olduklarını ifade etti. Haksız kararları kınadıklarını ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladılar.
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, Ö.Ş. idaresindeki bir otomobil ile S.B'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar köprü duvarına çarptı. Kazada sıkışan sürücü S.B. ve aynı araçtaki S.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Muş Valiliği, güvenlik gerekçesiyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonların devam ettiği ve bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine dönüşebileceği belirtildi. Yasaklama kararı, kamu düzeni ve insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmemesi amacıyla alındı.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. F.B'nin 8 suç kaydı ve Ş.Ö'nün ise bir suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) kurucusu İspanyol şef Jose Andres, vurulan WCK konvoyunun İsrail ordusuyla koordineli hareket ettiğini, hava saldırısının 'talihsiz bir hata'dan ziyade 'doğrudan bir saldırı' olduğunu belirtti. Andres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilaç ve gıda yardımlarının girişine izin vermesinin ve daha fazla sayıda kara güzergahı açmasının zaruri olduğunu vurguladı.
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