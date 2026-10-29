Manisa Sarıgöl'de refüje çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Manisa Sarıgöl'de refüje çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Sarıgöl'de sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitiren kamyonet, Selimiye Mahallesi Dutlukuyu mevkisinde refüje çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Burak Can G. (25) yönetimindeki 34 CTK 333 plakalı kamyonet, Selimiye Mahallesi Dutlukuyu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtaki Bahar Ç. (29), Buse Dilara A. (19) ve Hüseyin K. (32) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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