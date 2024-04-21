Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay: Belediyenin hiçbir geliri olmamış

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Haber: DUYGU NİL ÖZER/ Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA)- Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Bizim borcumuz 150 milyon, şirketin de bir 60 milyon kadar borcu var. Daha incelemelerimiz devam ediyor. Bize henüz devir teslimde tebliğ edilen buydu. Bir yandan tabii mali raporları inceliyoruz ama bizim nüfusumuz 170 bine yakın fakat gelirimiz yok. Belediyenin hiçbir geliri olmamış" dedi.

Manisa'nın ilk kadın ilçe belediye başkanı olan Gülşah Durbay, bugün CHP Genel Merkezi'nde başlayan İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı'ına katıldı. Belediyenin hiçbir geliri olmadığını ve personellerde disiplinsizlik yaşandığını belirten Durbay, ilk icraat olarak ise kreş çalışmalarına başladığını söyledi.

"PERSONELİN ÇALIŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Durbay, açıklamasında şunları söyledi:

"Bizim borcumuz 150 milyon, şirketin de bir 60 milyon kadar borcu var. Daha incelemelerimiz devam ediyor. Bize henüz devir teslimde tebliğ edilen buydu. Bir yandan tabi mali raporları inceliyoruz ama bizim nüfusumuz 170 bine yakın fakat gelirimiz yok. Belediyenin hiçbir geliri olmamış. Sosyal tesis vs. hep çok cüzi miktarlara kiraya verilmiş. O yüzden maalesef gelir durumu çok kötü. Borçlar bu gelirin yanında epey büyük kalıyor. Belediyeye kesinlikle bir gelir modeli sağlamamız gerekiyor çünkü verdiğimiz sözleri biz bütçemize göre yapmıştık ama bütçeyi de tabii sadece kağıt üzerinde gördük. Ne kadarının harcandığını göremiyorduk. Bunu da öncelikle tasarruflarla sağlayacağız. Mesela personel maaşlarının bütçenin yüzde 40'ını geçmemesi gerekiyor fakat bizde bu oran yüzde 70'e yakın. Seçim öncesi de tabi ki biraz da seçim yatırımı olarak insanlar işe alınmış. Önce tasarrufa gideceğiz, personelin çalışmasını sağlayacağız. Bir disiplinsizlik söz konusu. Aslında şu an burada işleyen bir sistem yok. Çalışmayan, işe gelmeyen de pek çok insan tespit ettik. Bunlar için de işe çağrı yaptık gelmezlerse de tutanak tutuyoruz, hukuki süreci yürüteceğiz. Disiplini ve çalışmayı sağlayıp, çalışmayanları da çıkartınca hem bütçemiz rahatlayacak hem de belediyemiz kazanç elde edecek.

"İLK İCRAATIMIZ KREŞ"

Belediye olarak ilk icraatlarının kreş olacağını da belirten Durbay, "Bizim kreş sözümüz vardı ve en çok istenen de kreşlerdi bizden. Bunu bir kadın olarak da çok önemsiyorum çünkü kreşler kadınların sosyal hayata hem de istihdama katılmaları için çok önemli bir basamak. Bu yüzden direkt kreş yerleri için görüştük, çalışmalara başlıyoruz. Önümüzdeki hafta da Mesir Festivalimiz var, herkesi festivalimize davet ediyorum" dedi.