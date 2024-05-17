Manisa Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ziyaret etti

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(MANİSA)- Manisa Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel'i makamında ağırladı. Nezaket ziyaretinde konuşan Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Başkan Semih Balaban'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Genel'i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Balaban ise şehrin tüm kurum ve kuruluşları ile fikir alışverişinde bulunmayı önemsediklerini kaydetti.

Balaban, Kaymakam Genel'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.