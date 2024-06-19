Manisa Soma'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, 14.40 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.
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