Manisa Turgutlu\'da lise önünde silahla ateş açıldığı bildirildi, yaralılar hastanede

Manisa Turgutlu'da lise önünde silahla ateş açıldığı bildirildi, yaralılar hastanedeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde saat 08.00 sıralarında av tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi. Yaralıların olduğu bildirildi; yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yaya kaçan saldırganı yakalama çalışması başlatıldı.
MANİSA'da bir lisenin önünde silahla ateş açıldığı bildirildi. Yaralıların olduğu bildirilirken, kaçak saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı. Yaralıların olduğu bildirilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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