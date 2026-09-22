Manisa Turgutlu'da Sulh Ceza Hakimliği saldırı soruşturmasına yayın yasağı getirdi - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da Sulh Ceza Hakimliği saldırı soruşturmasına yayın yasağı getirdi

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RTÜK, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırı soruşturmasında Turgutlu Sulh Ceza Hakimliği kararıyla yayın yasağı getirildiğini bildirdi. Soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı, görsel, sosyal medya ve internette her türlü haber, röportaj ve eleştiri yasaklandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla yayın yasağı getirilmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda, soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır.

Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve olayın hassasiyeti dikkate alınarak yayın yasağına titizlikle riayet edilmesi, soruşturma kapsamında yetkili makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması ve kamuoyunun yanlış veya teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi önem arz etmektedir."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da Sulh Ceza Hakimliği saldırı soruşturmasına yayın yasağı getirdi - Son Dakika
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