Manisa Turgutlu'da Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangına Müdahale Başlatıldı - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangına Müdahale Başlatıldı

Manisa Turgutlu\'da Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangına Müdahale Başlatıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Avşar Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

18.07.2024 13:19
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Avşar Mahallesi'nde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle bir bağ evi, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa Turgutlu'da Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangına Müdahale Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangına Müdahale Başlatıldı - Son Dakika
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