Manisa'ya 86 Milyar Liralık Yatırım

17.02.2026 14:20
Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da 2023-2025 döneminde kamu yatırımlarının 86 milyar lirayı aştığını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 2023-2025 döneminde Manisa'da hayata geçirilen ve devam eden kamu yatırımlarının toplam büyüklüğünün 86 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kamu yatırımlarının Manisa'nın 17 ilçesinde sağlık, eğitim, ulaşım, tarım ve konut alanlarında sürdüğünü belirtti.

Yunusemre'deki yatırım hacminin 24 milyar lirayı aştığını ve büyük ölçekli konut projeleri ile eğitim kampüslerinin öne çıktığını aktaran Yenişehirlioğlu, Akhisar'da ise 14,2 milyar liralık program kapsamında 450 yataklı devlet hastanesi, çevre yolu ve eğitim yatırımlarının yürütüldüğünü vurguladı.

Şehzadeler'de 9,3 milyar, Alaşehir'de 6,5 milyar, Kırkağaç'ta 6,3 milyar, Salihli'de 5,8 milyar, Kula'da 4,9 milyar ve Demirci'de 4,6 milyar liralık yatırım programlarının devam ettiğini kaydeden Yenişehirlioğlu, Salihli'de ayrıca 400 yataklı devlet hastanesiyle birlikte organize sanayi ve konut projelerinin sürdüğüne işaret etti.

Diğer ilçelerde de eğitim, sağlık, sulama, ulaşım ve konut alanındaki yatırımların devam ettiğini aktaran Yenişehirlioğlu, kentin altyapısının güçlendirildiğini ve yatırım sürecinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Yenişehirlioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"2023–2025 döneminde Manisa'nın tamamında güçlü bir yatırım süreci yürütülmektedir. Bu dönemde Manisa'da hayata geçirilen ve devam eden kamu yatırımlarının toplam büyüklüğü 86 milyar lirayı aştı. Sağlık altyapımız büyümekte, eğitim kapasitemiz artmakta, tarım ve sulama projeleri üretim gücümüzü desteklemektedir. İlçelerimizin her biri kendi dinamiklerine uygun yatırımlarla desteklenmektedir. Bu sürecin takibi ve koordinasyonu kararlılıkla sürmektedir. Geleceği inşa eden vizyon anlayışımız ile Manisa'yı daha güçlü bir ekonomiyle, daha modern bir altyapıyla ve daha yüksek yaşam standartlarıyla yarınlara taşımakta kararlıyız."

Kaynak: AA

