Manisa Yunusemre\'de akü fabrikasında çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Manisa Yunusemre'de akü fabrikasında çıkan yangına itfaiye müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde OSB'deki akü fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir akü fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki akü fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?