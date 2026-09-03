Manisa Yunusemre'de pikap park halindeki 3 otomobile çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Manisa Yunusemre'de pikap park halindeki 3 otomobile çarptı, sürücü yaralandı

Manisa Yunusemre\'de pikap park halindeki 3 otomobile çarptı, sürücü yaralandı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Mimar Sinan Bulvarı'nda 35 BZM 482 plakalı bir pikap, park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki 3 otomobile çarpan pikabın sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 35 BZM 482 plakalı pikap, Mimar Sinan Bulvarı'nda park halindeki 3 otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa Yunusemre'de pikap park halindeki 3 otomobile çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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