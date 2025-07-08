Manitoba'da Uçak Kazası: 2 Öğrenci Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manitoba'da Uçak Kazası: 2 Öğrenci Pilot Hayatını Kaybetti

08.07.2025 22:50
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Kanada'nın Manitoba eyaletinde iki tek motorlu uçağın çarpışması sonucu 2 öğrenci pilot öldü.

Kanada'nın Manitoba eyaletinde tek motorlu 2 küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 öğrenci pilot hayatını kaybetti.

CBC News'ün haberine göre, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Sözcüsü Melanie Roussel, Manitoba'nın güneyindeki Hanover bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Yerel saatle 08.45 sularında tek motorlu iki küçük uçağın havada çarpıştığını ve 2 öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini belirten Roussel, uçaklarda başka yolcu bulunmadığını kaydetti.

Pilotluk eğitimi veren okulun yöneticisi Adam Penner, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini açıkladı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manitoba'da Uçak Kazası: 2 Öğrenci Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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