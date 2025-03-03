(ANKARA) - Almanya'nın Mannheim kentinde, bir aracın kalabalığın arasında dalmasının ardından en az bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Alman polisi, şehir merkezine giriş-çıkışları kapattı.
Almanya'nın batısında Baden-Württemberg eyaletine bağlı Mannheim kentinde, bir aracın kalabalığın arasında dalmasının ardından en az bir kişi hayatını kaybetti, yerel medyadaki haberlere göre, çok sayıda kişi yaralandı. Alman polisi, şehir merkezine giriş-çıkışları kapattı. Olay yerinde sevk edilen acil sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
Bir şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, başka şüphelilerin olup olmadığını araştırıyor.
Olay, Almanya'daki popüler karnaval sezonu sırasında meydana geldi. Mannheim'deki yerel karnaval pazarı perşembe günü açılmış, dün bir geçit töreni düzenlenmişti. Almanya merkezli Welt'in haberine göre, yarın için planlanan geleneksel bir sokak karnavalı etkinliği de bulunuyordu.
Yerel yetkililer, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara şehir merkezinden uzak durmaları yönünde acil durum uyarısı gönderdi ve "büyük çaplı bir operasyon" yürüttüklerini belirtti.
Yerel medya kuruluşları Die Rheinpfalz ve Mannheimer Morgen, olay yerinde çok sayıda güvenlik görevlisi olduğunu ve bir polis helikopterinin de bölgede uçtuğunu bildirdi.
Olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığı henüz doğrulanmasa da son aylarda Almanya'da araçların kalabalıkların üzerine sürüldüğü birkaç saldırının daha olması, kasıtlı olduğu şüphesini artırıyor.
Münih'te şubat ayında, bir saldırgan bir grup göstericinin üzerine araç sürerek iki kişinin ölümüne neden olmuştu. Aralık ayında ise başka bir saldırgan, Magdeburg'daki Noel pazarında aracını kalabalığın üzerine sürerek altı kişinin ölümüne yol açmıştı.
Son Dakika › Güncel › Mannheim'de Araç Kalabalığa Daldı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
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