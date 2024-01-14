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Manş Denizi'nde 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manş Denizi'nde 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Fransa sahillerinden hareket ederek Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye gitmeye çalışan 4 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, birinin ağır yaralandığı bildirildi. Fransız Denizcilik İdaresi yetkilileri, Wimereux Plajı yakınlarında göçmen teknesinin sahilden ayrıldığı ve suda zor durumda bulunan kişilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kurtarılan göçmenlerden biri ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Manş Denizi\'nde 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
14.01.2024 - 12:55,  Güncelleme: 12:55
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Fransa sahillerinden hareket ederek Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye gitmeye çalışan 4 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, birinin ağır yaralandığı bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransız Denizcilik İdaresi yetkilileri, yerel saatle 02.00 civarında ülkenin kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesindeki Wimereux Plajı yakınlarında Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenlerden 4'ünün öldüğünü, birinin ağır yaralandığını açıkladı.

Ağır yaralanan düzensiz göçmenin Boulogne-sur-Mer Hastanesine sevk edildiği aktarıldı.

Yetkililer, kazanın "sahilden ayrılan göçmen teknesine ulaşmaya çalıştıkları sırada" meydana geldiğini, kolluk kuvvetlerinin "bir göçmen teknesinin sahilden ayrıldığı ve suda zor durumda bulunan kişilerin olduğu" yönündeki ihbarı üzerine harekete geçildiğini kaydetti.

Kaç göçmenin denizi geçmeye çalıştığına ilişkin bilgi verilmezken, yetkililer suya düşen göçmenlerin çoğunun devriye kuvvetleri tarafından kurtarıldığını belirtti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2023 yılında 29 bin 437 yasa dışı göçmen Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaştı.

Kaynak: AA
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