Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir ulusun bağımsızlık kararı, en çok çocukların gözlerinde parıldar. 23?Nisan hem geçmişe minnet hem geleceğe sözümüzdür" dedi.

Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Bir çocuğun Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini çizdiği anların yer aldığı videoyu paylaşan Yavaş, "Bir ulusun bağımsızlık kararı, en çok çocukların gözlerinde parıldar. 23?Nisan hem geçmişe minnet hem geleceğe sözümüzdür" notunu düştü.